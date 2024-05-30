Отделение СФР по ХМАО – Югре с начала 2024 года назначило единое пособие родителям более 84 тысяч детей и 2 тысячам беременных женщин
С начала этого года Отделение СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре назначило единое пособие родителям 84 985 детей до 17 лет и 2 070 беременным женщинам. Пособие устанавливается в формате социального казначейства. Это значит, что гражданам, как правило, достаточно подать заявление через портал Госуслуг. Остальные сведения специалисты фонда проверят в рамках межведомственного взаимодействия.
Напомним, что претендовать на единое пособие могут родители, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают в России. При оформлении пособия применяется комплексная оценка нуждаемости семьи, учитываются доходы, имущество, а также занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.
Размер пособия зависит от доходов семьи. Он может составлять в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на ребенка — 50% (10 233,50 рубля), 75% (15 350,25 рублей) или 100% (20 467 рублей) регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, — 50% (11 137 рублей), 75% (16 705,50 рублей) или 100% (22 274 рубля) регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.
Согласно правилам, единое пособие назначается на 12 месяцев. Чтобы продлить выплату еще на год, семье необходимо заново подать заявление. Сделать это можно заранее — в течение месяца до конца срока выплаты.
Подробнее о назначении единого пособия можно прочитать на сайте Социального фонда России: тут
Если у вас остались вопросы вы всегда можете обратиться в Единый контакт-центр 8 800 100 00 01 (круглосуточно) или в Клиентскую службу СФР по месту Вашего проживания/нахождения здесь
Можно ли подать заявление на продление единого пособия заранее, когда ещё не подошёл к концу срок предыдущей выплаты?
Единое пособие назначается на 12 месяцев. Подать заявление на продление можно:
- не раньше, чем в последний месяц периода, на который назначена выплата;
- либо в месяце, следующем за месяцем окончания выплат.
В обоих случаях выплата будет осуществляться без перерыва по прежнему графику – 3 числа.
На сегодняшний день в Югре единое пособие получает более 84 тысяч детей и более 2 тысяч беременных женщин.
Подробнее о том, как оформить единое пособие, рассказали в карточках
Подать заявление на единое пособие: здесь
Подробнее о едином пособии: здесь