Югра первой в России запускает региональный грантовый конкурс по модели президентского фонда культурных инициатив
В Югре запустили грантовый конкурс, чтобы поддержать социокультурные проекты по модели Президентского фонда культурных инициатив.
Первый Координационный совет регионального грантового конкурса для поддержки проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий прошел накануне под председательством первого заместителя губернатора округа Алексея Шипилова. На совете утвердили положение о конкурсе, а также состав и положение экспертного совета.
В новом конкурсе на грант губернатора предусмотрено 9 тематических направлений, охватывающих культуру и искусство, среди них – «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Многонациональный народ». Оператором конкурса выступает Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Прием заявок начнется 1 июля, подать их смогут НКО, коммерческие организации и ИП, за исключением госучреждений, госкорпораций, госкомпаний и политических партий. Генеральным партнером конкурса выступает департамент культуры Югры.
Как отметила заместитель губернатора Югры Елена Шумакова, креативные индустрии – это отрасль, которая интересна молодежи и округу. Важно поддерживать такие проекты, создавать условия, чтобы молодые люди не уезжали из региона, а могли развиваться в Югре.
«У нас огромное количество предпринимателей и творческих коллективов, которые готовы реализовывать проекты в сфере креативных индустрий. И традиционно мы сталкивались с проблемами, связанными с тем, что достаточно сложно обосновывать именно социальный эффект от проектов, связанных с культурой и искусством. Поэтому появилась идея создания отдельного конкурса по аналогии с фондом культурных инициатив, где как раз будет оцениваться прежде всего общественный эффект, связанный в том числе с историческим просвещением, сохранением и популяризацией традиционных духовно-нравственных ценностей», – отметила Елена Шумакова.
По словам директора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Якова Самохвалова, в этом конкурсе особое внимание будет уделено оценке проектов на соответствие двум Указам Президента России, № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и №314 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения».
«Экспертный совет конкурса сформирован, исходя из социокультурной направленности Указов Президента России. Поэтому как тематика конкурсных проектов, так и их оценка будут основываться на соответствии целям и задачам этих стратегически важных документов для региона и страны», – отметил Яков Самохвалов.
Первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев подчеркнул, что в регионе уделяется большое внимание созданию комфортных условий для развития творческих людей. Он напомнил, что именно здесь в свое время был принят один из первых региональных законов о креативных индустриях. «Коллеги взяли за основу конкурс ПФКИ и, применяя федеральный опыт и адаптировав его под регион, создали новый конкурс. Уверен, что для творческих команд это станет отличной возможностью развить свои проекты, а для региона - хорошим опытом для тиражирования», – уверен эксперт.
Ранее мы рассказывали, что в Ханты-Мансийске открылся проектный офис президентского фонда культурных инициатив. Благодаря ему югорчане смогут лучше подготовить заявки и получить финансовую поддержку своих идей.