Держим курс на «Югорские обласы»!
Подготовка к крупнейшему фестивалю этноспорта – Кубку губернатора Югры «Югорские обласы» началась. Сегодня, 29 мая, состоялось заседание организационного комитета под председательством заместителя губернатора Югры Елены Шумаковой.
К обсуждениям по подготовке мероприятия присоединились директор Депспорта Югры Софья Конух, директор ЮграМегаСпорт Артём Сухорущенко, глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин, а также представители департаментов культуры, физической культуры и спорта, главного управления МЧС России по Югре, Окружной телерадиокомпании «Югра», администраций муниципалитетов.
Фестиваль «Югорские обласы» ждет югорчан 28-30 июня. В нем примут участие около 300 спортсменов. В этом году фестиваль пройдет в новом формате и станет не только спортивным соревнованием по гребле на обласах, но и масштабным праздником для порядка 500 выпускников школ Югры. В числе гостей и участники культурно-образовательной программы Россотрудничества «Здравствуй, Россия!». Молодым соотечественникам из разных стран предоставят возможность окунуться в культурное многообразие нашей страны.
В ходе встречи намечен план по культурной программе фестиваля – для участников и гостей будет работать этноплощадка с чумами и арт-объектами, организована этнодискотека, представлены мастер-классы и развлечения для детей и взрослых.
Определено место проведения спортивного праздника – живописная протока Байбалаковская в 30-ти километрах от Ханты-Мансийска. Югорчан и гостей округа ждет единение с природой, комфортные условия и невероятные впечатления от обычаев и культуры народов ханты и манси.
«Сейчас ведем активную подготовку площадки, чтобы наш праздник прошел на высоком уровне, комфортно и безопасно для наших участников и гостей. Для этого консолидируем работу всех ведомств – от культуры до правоохранительных органов. Будем делиться с гражданами, как продвигается наша работа. И, конечно, ждем всех на этнофестивале!» - рассказал директор ЮграМегаСпорт Артем Сухорущенко.