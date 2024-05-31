Трогательную историю рассказали росгвардейцы с Камчатки в рамках проекта «Семейные ценности»
Управление Росгвардии по Камчатскому краю присоединилось ко Всероссийскому мультимедийному проекту Росгвардии «Семейные ценности», посвященному Году семьи.
В основу видеоролика легла красивая история любви сотрудника спецподразделения Анатолия и военнослужащей Любови. В декабре 2022 года вернувшийся со специальной военной операции спецназовец сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо у трапа самолета, и уже в июле прошлого года пара заключила брак. Но в выпуске, посвященном их знакомству, есть третий – самый главный герой – совсем недавно у супругов родился малыш.
Всероссийский мультимедийный проект Росгвардии «Семейные ценности» представляет собой цикл видеороликов о культурных, национальных и исторических семейных традициях народов России, о многодетных семьях росгвардейцев и о секретах сохранения тепла семейного очага.
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