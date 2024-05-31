Владислав Ключаров: спасибо губернатору Югры от всей Макеевки
Глава города Макеевка Владислав Ключаров поблагодарил Наталью Комарову от всех макеевчан за ту работу, которую Югра провела в донбасском городе за два года.
Напомним, 30 мая 2022 года между Макеевкой и Ханты-Мансийским автономным округом было подписано соглашение о сотрудничестве.
С тех пор Югра помогла подшефному городу восстановиться от последствий восьми лет войны — отремонтированы дома и объекты соцкультбыта, направлены сотни единиц коммунальной и спасательной техники, укомплектованы оборудованием школы и больницы, сотни людей прошли лечение и отдохнули в Югре, в городе работают врачи-волонтеры, строители, дорожники.
«Вы тот лидер, за которым идут люди, и ваша мощная команда дает уверенность в завтрашнем дне. Вы знаете, мы с вами обсуждали многие проекты, мы продолжаем реализовывать всё запланированное. Макеевчане, а особенно наши детки, почувствовали ласку, уют югорчан, которые принимали и встречали их, которые отдавали себя полностью, окружали вниманием и заботой», — обратился к Наталье Комаровой глава Макеевки, пожелав ей вна новой профессиональной стезе замечательного настроения и плодотворной работы, на которую она всегда настроена.