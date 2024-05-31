Югорский семейный капитал до 2030 года смогут получить около 10 тысяч человек
Численность получателей Югорского семейного капитала с 2025 года возрастает ориентировочно с 3600 до 9680 человек. Это результат вчерашнего решения депутатов Думы Югры о продлении срока возникновения права на Югорский семейный капитал до 31 декабря 2030 года.
Напомним, накануне парламентарии внесли поправки в закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». В действующем законе срок ограничения был установлен 31 декабря 2026 года.
Право на ЮСК возникает однократно у граждан Российской Федерации, родивших или усыновивших второго ребенка или последующих детей, имеющих место жительства в автономном округе, начиная с 1 января 2012 года, и зарегистрировавших их в органах ЗАГСа на территории Югры.
«С 1 января этого года Югорский семейный капитал был установлен в размере 177 тысяч рублей и назначается при рождении второго и последующих детей. До 1 января выплаты назначались при рождении третьего ребенка или последующих детей в размере 150 тысяч рублей», – напомнил спикер окружной Думы Борис Хохряков.