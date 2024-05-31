Югорский семейный капитал до 2030 года смогут получить около 10 тысяч человек

Численность получателей Югорского семейного капитала с 2025 года возрастает ориентировочно с 3600 до 9680 человек. Это результат вчерашнего решения депутатов Думы Югры о продлении срока возникновения права на Югорский семейный капитал до 31 декабря 2030 года.