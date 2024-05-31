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1 июня – Международный день защиты детей

31.05.2024

Дорогие жители Югры! 
От имени депутатов Думы автономного округа и от меня лично примите поздравления с Международным днем защиты детей!

Наполненный теплом и задорным детским смехом, этот праздник открывает долгожданное лето. 

Мы, взрослые, стремимся, чтобы для юных югорчан это время стало интересным, полезным, а отдых был организован на самом лучшем уровне. 

Вне зависимости от сезона для детей, живущих в Югре, имеются хорошие возможности для развития и самореализации в различных сферах, ведь в каждом из них есть искорка, способности, талант.

Выражаю слова искренней признательности родителям, педагогам, наставникам, а также семьям, подарившим любовь приемным малышам, – всем, кто вкладывает силы и душу в воспитание подрастающего поколения. Спасибо вам за заботу и внимание, которые вы так щедро дарите детям, за то, что растите достойных граждан своей страны. 

В этот праздничный день желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии. Пусть каждый новый день будет наполнен положительными эмоциями. Отличного вам настроения и солнечного лета!

Председатель Думы   Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Борис Хохряков
 

31.05.2024

31.05.2024