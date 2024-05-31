1 июня – Международный день защиты детей
Дорогие жители Югры!
От имени депутатов Думы автономного округа и от меня лично примите поздравления с Международным днем защиты детей!
Наполненный теплом и задорным детским смехом, этот праздник открывает долгожданное лето.
Мы, взрослые, стремимся, чтобы для юных югорчан это время стало интересным, полезным, а отдых был организован на самом лучшем уровне.
Вне зависимости от сезона для детей, живущих в Югре, имеются хорошие возможности для развития и самореализации в различных сферах, ведь в каждом из них есть искорка, способности, талант.
Выражаю слова искренней признательности родителям, педагогам, наставникам, а также семьям, подарившим любовь приемным малышам, – всем, кто вкладывает силы и душу в воспитание подрастающего поколения. Спасибо вам за заботу и внимание, которые вы так щедро дарите детям, за то, что растите достойных граждан своей страны.
В этот праздничный день желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии. Пусть каждый новый день будет наполнен положительными эмоциями. Отличного вам настроения и солнечного лета!
Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Борис Хохряков