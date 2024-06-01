«ТУТЫЕ - ОГОНЁК»
В ханты-мансийском Культштабе состоится «ОбьIЧай» с актрисой Татьяной Огнёвой
Поэтический квартирник в рамках краеведческого проекта «Обь|Чай» состоится 2 июня в Культштабе. Своим творчеством и вдохновением поделится с хантымансийцами замечательная актриса, большой друг городских библиотек Татьяна Огнёва.
Татьяна - представитель народа ханты, член Союза театральных деятелей РФ, на протяжении 20 лет служит в Театре обско-угорских народов "Солнце". В её репертуаре, кроме главных и второстепенных ролей в различных спектаклях, — поэтические и музыкальные зарисовки с которыми актриса неоднократно принимала участие в культурных мероприятиях города.
На творческом вечере "Тутые - Огонёк" Татьяна прочитает любимые произведения Марии Вагатовой, Юрия Вэллы, Ювана Шесталова, Андрея Тарханова, Микуля Шульгина, Леонида Гайкевича и других югорских авторов, поделится воспоминаниями из детства, расскажет о творческом пути и перспективах. Друзья и коллеги Татьяны — Юлия Яркина, Марина Кашпирева и Юрий Хозумов представят творческие номера в стиле "этно".
Приглашаем вас присоединиться к поэтическому вечеру, а заодно поздравить актрису с днём рождения можно 2 июня в 19:00 в Культштабе по адресу: ул. Карла Маркса, 18 (вход свободный).
#библиотека_хм