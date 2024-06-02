«Молодая Гвардия» организовала экскурсию на тюменскую фабрику мороженого «Тюменский пломбир» для участников СВО и их детей
В Международный день защиты детей молодогвардейцы организовали экскурсию на тюменскую фабрику мороженого для семей участников СВО и их детей.
Экскурсия началась с познавательной части, где участникам рассказали о том, из чего изготавливается мороженое и как происходит процесс его приготовления. Дети и взрослые узнали о секретах производства любимого лакомства, посетили цеха и увидели все этапы создания мороженого — от смешивания ингредиентов до упаковки готовой продукции.
В финале экскурсии для ребят была организована дегустация, где каждый желающий смог попробовать различные виды мороженого. В завершение мероприятия каждая семья получила в подарок коробку мороженого, чтобы продолжить наслаждаться сладким вкусом дома.
«Поддержка семей ветеранов СВО — одно из ключевых направлений нашей организации. Со многими семьями мы работаем на постоянной основе. Такие мероприятия помогают отвлечься от повседневных забот и провести время с пользой и интересом»,— сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
Напомним, проект «Наставник Z» представляет собой комплексную программу, нацеленную на создание условий для активного участия ветеранов СВО в общественной жизни, обмена опытом и ценностями между ветеранами и молодежью. Основная цель проекта — формирование патриотических ценностей и активности среди молодежи, а также поддержка ветеранов в их интеграции в общество.
ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"