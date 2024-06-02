Руслан Кухарук: первый день в родной Югре
Временно исполняющий губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук на своих страницах в соцсетях рассказал о том, как прошёл его первый рабочий день в новой должности, особо подчеркнув: «в родной Югре».
Руслан Кухарук сообщил, что представляя его управленческой команде Югры полпред президента в УрФО Владимир Якушев подчеркнул необходимость сохранения преемственности для поступательного развития регионов.
«Полностью с этим согласен. Округ под руководством Натальи Комаровой достиг высоких результатов, является лидером по ряду социально-экономических показателей. Учитывая опыт и знание региона, предложил Наталье Владимировне представлять Югру в Совете Федерации», — написал Руслан Кухарук.
Врио губернатора Югры особо выделил несколько тезисов своего выступления, которые он считает принципиально важными.
Главная задача сегодня, по мнению Руслана Кухарука, – сохранить и приумножить результаты проектов и решений, которые начаты при первом губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа Александре Филипенко, продолжены Натальей Комаровой. В новых направлениях, по его мнению, необходимо делать акцент на решениях, которые касаются самого главного – качества жизни людей.
«Несомненно, Ханты-Мансийский автономный округ – один из самых мощнейших регионов страны. Своим ежедневным трудом югорчане обеспечивают энергетическую безопасность нашего государства, с началом СВО жители округа объединились, как и все россияне, чтобы помогать тем, кто сейчас на передовой защищает нашу страну. Югра помогает наладить мирную жизнь Донбассу, оказывает шефскую помощь Макеевке. Именно такой подход поможет нам приблизить Победу. Сегодня это – ключевое направление деятельности не только органов власти, это личный приоритет каждого россиянина», — подчеркнул Руслан Кухарук.
Он особо коснулся вопроса субъектности каждого из регионов Тюменской «матрешки», отметив, что Конституция РФ четко определяет статус Югры, Ямала и Тюменской области как самостоятельных субъектов России.
«Особая правовая конструкция сложноустроенного субъекта — наша уникальность и конкурентное преимущество по отношению к другим. Дальнейшее взаимодействие Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области будет, как и прежде, базироваться на данном конституционном статусе и программе «Сотрудничество»,— подчеркнул Руслан Кухарук.
Врио губернатора Югры сообщил, что главный приоритет в его работе — мнение людей, поэтому обратная связь должна работать, и это должно быть ключевым в деятельности всех уровней власти при формировании стратегических планов развития муниципалитетов.
Поблагодарив Владимира Путина за оказанное доверие возглавить Югру, Владимира Якушева – за поддержку и наставничество, Руслан Кухарук выразил уверенность в том, что при поддержке жителей Югры команда региона справится со всеми поставленными задачами.