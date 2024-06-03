В «лизаалерт» объяснили, что делать в случае пропажи близких
За последний год отряд «ЛизаАлерт» в Новосибирске получил 1251 заявку о пропаже без вести. Как сообщает nsk.Om1.ru, согласно статистике с 29.05.2023 года по 29.05.2024 года в статусе найден, жив — 898 человек (72%); найден, погиб — 76 человек (6%); не найдены — 47 человек (4%); личность установлена — 16 человек (1%);родные найдены — 45 человек (3%).
Спасатели уточняют, что в Новосибирске, как и в целом по стране, чаще всего пропадают мужчины среднего возраста (от 35 до 45 лет). Чтобы эффективно искать пропавших в городской среде, в ДПСО «ЛизаАлерт» применяются такие методики поиска, как опрос жителей и распространение ориентировок в сети и на улицах города, патрулирование мест возможного нахождения пропавшего, просмотр записей с камер видеонаблюдения, отработка актуальных маршрутов общественного транспорта.
Для предотвращения случаев пропажи без вести отряд «ЛизаАлерт» рекомендует устанавливать доверительные отношения со своими близкими, особенно теми, которые входят в зону риска. Чтобы защитить своих пожилых близких, находящихся в группе риска, можно надевать им на руки именные браслеты с указанием адреса, контактов родных или браслеты с функцией отслеживания местоположения.
Важно следить и за тем, чтобы мобильный телефон пожилого человека всегда был заряжен, это позволит ему оставаться на связи.
Что касаетс детей, верный способ — регулярные беседы с ребёнком на тему безопасности. Некоторые родители проводят такие беседы систематически, другие только в кризисных ситуациях, а некоторые считают, что это не имеет значения.
Однако опыт работы отряда «ЛизаАлерт» показывает, что эти разговоры действительно помогают. Общайтесь с ребёнком. Узнавайте о его проблемах и радостях. Делитесь своими эмоциями и мыслями. Воспринимайте проблемы ребёнка всерьёз. Не игнорируйте его беспокойства и опасения. Говорите с ребёнком о безопасности без паники и запугивания. Обсуждайте различные ситуации и последствия.
Если пропал близкий человек, позвоните на горячую линию отряда «Лиза Алерт» по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-700-54-52, там вы получите дальнейшие указания. Важно сделать это как можно скорее. Сразу после звонка можно подавать заявления о пропаже.