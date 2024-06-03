Российские семьи с невысокими доходами получат семейную выплату в Социальном фонде
В России через два года начнёт работать новый вид социальной поддержки — «семейная налоговая выплата».
Получить выплату смогут работающие граждане с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает полутора региональных прожиточных минимума на человека.
Предварительно, по данным оператора семейной налоговой выплаты — Социального фонда России — право на дополнительную поддержку получат около 4 миллионов семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей.
«В ходе Послания Федеральному Собранию Президент России поставил задачу по снижению налоговой нагрузки на семьи с детьми, подчеркнув, что в семьях должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. В связи с этим вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего детей, для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится «семейная налоговая выплата», - пояснил глава Минтруда Антон Котяков.
По словам министра, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница – возвращена гражданину. Для получения можно будет подать электронное заявление через Госуслуги или обратиться в клиентскую службу Соцфонда.
Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет для каждой семьи индивидуален. Например, отец двоих детей, зарабатывающий 70 тыс. рублей в месяц, сможет получить свыше 51 тыс. рублей.
Предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи. В среднем по стране семья из четырех человек сможет получить такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 млн рублей на семью.
Новая мера поддержки, как и другие социальные пособия, защищена от списаний за долги.
Порядок назначения и предоставления выплаты будет утвержден постановлением правительства, разработанным в развитие закона.