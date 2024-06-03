Проект «Музейkа на IT-стойбище»
С 2020 года в округе реализуется проект «Стойбищная школа-сад». Первым в этот проект включился Сургутский район, где на сегодняшний день обучается 20 детей. Обучение ребёнка на начальном этапе без отрыва от семьи – это очень важно, но наряду с этим появляется проблема нарушения его связи с миром, ограниченность контактов со сверстниками, всё это становится заметным, когда они начинают учиться в школах-интернатах.
Для успешной социализации детей, проживающих на стойбище, необходимо создание эффективной поддержки различных сообществ, в том числе и музеев. Именно поэтому детский сад «Рябинка» из Сургутского района, являющийся опорной площадкой для двух стойбищных школ-садов, и детский сад «Золотая рыбка», имеющий два филиала стойбищных школ-садов в Белоярском районе, включились в проект «Музейkа на IТ-стойбище», реализуемый автономной некоммерческой организации «Центр продвижения языков и культур обско-угорских народов» при поддержке Фонда президентских грантов.
Целью проекта является создание условий для позитивной социализации детей IT-стойбища посредством их вовлечения в сетевую музейно-образовательную деятельность. В рамках проектной деятельности была разработана музейно-образовательная программа «ЮграМаа: уроки из «Торум Маа», включающая серию видеоуроков.
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», являясь партнёром проекта, предоставил свои ресурсы для создания дистанционного курса по родному языку. Каждый видеоурок длится не менее 10 минут. В процессе просмотра видеоурока дети под руководством своего педагога изучают новую тему, повторяют за ведущим видеоурока новые слова, фразы, предложения, разучивают песенки и играют. Закрепляются новые знания с помощью интерактивной карты «ЮграМаа» с комплектом магнитов с названиями на родном языке, специально созданной магнитно-маркерной доской – всё это создавалось в рамках проекта «Музейkа на IT-стойбище».
С изучением каждой новой темы карта заселяется «жильцами» – обитателями нашего края. Процесс заселения карты сопровождается проговариванием, комментированием, повторением слов, фраз и выражений, что способствует непроизвольному запоминанию нового учебного материала.
Краеведческий и культурологический материал является основой речевой практики. Специально подобранный материал позволяет в простой и лёгкой форме расширять знания детей об особенностях родного края и культуры народа.
Образовательный процесс укомплектован изданными обучающими пособиями «Портфеля дошкольника IT-стойбища». Сюда включены шесть «Рабочих тетрадей» для активизации речевой деятельности детей на родном языке в игровой форме.
Период апробации программы «ЮграМаа: уроки из «Торум Маа» успешно завершён. В следующем учебном году проект «Музейkа», расширив свои границы, вновь вернётся в стойбищную школу-сад.
Майя Макарова, автор проекта «Музейkа»