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Офицеры Росгвардии вручили воспитанникам Нялинской школы-интерната удостоверения кадета

04.06.2024

У Вечного огня мемориала Славы воинам округа, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялась торжественная церемония принятия Клятвы кадета воспитанниками Нялинской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Ивана Безноскова.

На столь значимом для ребят событии присутствовали: заместитель губернатора ХМАО — Югры Елена Шумакова, офицеры территориального органа Росгвардии, регионального СУ СК России, военного комиссариата, представители духовенства, родители и близкие друзья.

Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших защитников Отечества и возложили цветы к подножию мемориала.

Под государственным флагом Российской Федерации и знаменем кадетской школы ребята зачитали текст присяги и поклялись верно и самоотверженно готовить себя к службе Отечеству, следовать традициям товарищества, строго соблюдать заповеди и свято блюсти честь кадета.

По окончанию ритуала почетные гости вручили будущим защитникам Отечества удостоверения кадета.

Впереди ребят ждут летние каникулы, но почетное звание кадета они будут нести ежедневно.

Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

04.06.2024

04.06.2024