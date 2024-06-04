Офицеры Росгвардии вручили воспитанникам Нялинской школы-интерната удостоверения кадета
У Вечного огня мемориала Славы воинам округа, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялась торжественная церемония принятия Клятвы кадета воспитанниками Нялинской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Ивана Безноскова.
На столь значимом для ребят событии присутствовали: заместитель губернатора ХМАО — Югры Елена Шумакова, офицеры территориального органа Росгвардии, регионального СУ СК России, военного комиссариата, представители духовенства, родители и близкие друзья.
Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших защитников Отечества и возложили цветы к подножию мемориала.
Под государственным флагом Российской Федерации и знаменем кадетской школы ребята зачитали текст присяги и поклялись верно и самоотверженно готовить себя к службе Отечеству, следовать традициям товарищества, строго соблюдать заповеди и свято блюсти честь кадета.
По окончанию ритуала почетные гости вручили будущим защитникам Отечества удостоверения кадета.
Впереди ребят ждут летние каникулы, но почетное звание кадета они будут нести ежедневно.