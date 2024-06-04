Стерлядка из Березово едет на передовую СВО
Югорчане активно занимаются сбором гуманитарного груза за «ленточку». Они отправляют все самое нужное для наших земляков, бойцов, будь то предметы первой необходимости, лекарства, продукты, или дроны, маскировочные сети.
Вся эти посылки -привет с малой Родины, знак того, что земляки гордятся своими воинами, защищающими нашу страну на Донбассе и в новых регионах.
Жители Березово регулярно отправляют гуманитарный груз на передовую. Пауза делается только в период распутицы, когда нет уже зимников и ледовых переправ, а навигация еще не началась. Вот и сейчас березяне собирают посылки для земляков.
- У нас там и медикаменты, и предметы гигиены, и продукты. А наш местный товаропроизводитель Леонид Бабанин подготовил для бойцов несколько ящиков рыбных консервов, - говорит Татьяна Титова исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Березовского района.
В каждой коробке с консервами, наряду с обыкновенными «Щука в томате» «Язь в масле», единороссы вложили баночку с сюрпризом- «Стерлядь в томатном соусе с овощным гарниром».
-Да, ту самую стерлядочку, которая по праву считается Обской кулинарной принцессой. Уверены, что такой сюрприз понравится защитникам Донбасса, - говорит Татьяна Титова. Кстати, это вторая отправка рыбных консерв из Березово в зону СВО.
Сейчас организаторы акции ждут, когда ребятишки из школ напишут письма и нарисуют рисунки, которые также отправятся на передовую вместе с другими посылками. Земляки на СВО очень рады таким детским искренним посланиям. Они уже присылали в Березово видео, где читали письма маленьких югорчан.
В сборе гуманитарного груза активно принимают участие очень многие жители Березово, это и общественники, сотрудники учреждений, взрослые и дети. Очень активно и отзывчиво местное предпринимательское сообщество.