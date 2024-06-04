В Сургутском районе запустят межнациональный проект «Под одним небом»
В Сургутском районе летом будет работать межнациональный проект для лагерей «Под одним небом». Запустят его на базе районных библиотек. В таком формате он реализуется уже седьмой год подряд.
Каждый год библиотекари основательно готовятся к летней программе, 24 мероприятия разных по форме и содержанию пройдут с июня по август, некоторые из них состоятся на разных площадках ни один раз. Барсовская и Белоярская библиотеки организуют различные конкурсно-игровые программы, Высокомысовская, Сайгатинская – проведут мастер-классы, отправят ребят на литературные испытания. Библиотекари Солнечного подготовили игровой марафон и час творчества, юные ляминцы приглашаются на познавательные и игровые программы.
- Сверхзадача проекта донести до каждого ребёнка, что любой народ нашего большого и многонационального Сургутского района по-своему уникален. Развивает, свято бережёт и старается передать из поколения к поколению свои обычаи и традиции. Но при этом нас объединяют единая история, география и общие духовно-нравственные ценности, такие как семья, труд, патриотизм, единство, - рассказал главный специалист отдела культурной политики администрации Сургутского района Алексей Панченко.
Каждое лето сотни детей района принимают участие в библиотечных мероприятиях передвижной библиотеки. Библиомобиль традиционно отправится в летние пришкольные лагеря разных поселений Сургутского района.
Все мероприятия, организованные в рамках летнего межнационального проекта «Под одним небом», способствуют созданию комфортных условий для общения детей разных национальностей, направленных на укрепление дружбы среди народов. Подробнее с программой можно ознакомиться тут или в библиотеке вашего поселения.
Летний межнациональный проект «Под одним небом» проводится в рамках проекта «Национальная палитра» муниципальной программы Сургутского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма».