Руслан Кухарук: в Югре выстроен системный подход к организации поддержки военнослужащих
Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук рассказал в телеграм о своих впечатлениях от посещения в Ханты-Мансийске филиала фонда «Защитники Отечества» и Центра патриотов.
«На на протяжении года филиал Фонда поддерживает участников и ветеранов СВО, их семьи. В ходе рабочей поездки по окружной столице познакомился с работой координаторов, медицинских сотрудников, социальных кураторов. Лично пообщался с ветеранами боевых действий, которые пользуются услугами Фонда. Отзывы однозначные – удобно, доступно, быстро. Такой многокомплексный подход уникален. От организации реабилитации, медицинских осмотров до комплекса мер поддержки семей, ориентированного как на взрослых, так и на детей», — отметил Руслан Кухарук, поблагодарив всех сотрудников Фонда за их миссию по сопровождению наших бойцов и их семей.
Особое внимание врио губернатора поручил обратить на обеспечение безбарьерной среды для всех подопечных филиала Фонда, посоветовав сотрудникам провести опрос по удовлетворености посетителей филиала Фонда условиями безбарьерной среды.
Второй объект, где побывал глава региона, – пункт отбора на службу по контракту «Центр патриотов России», обустроенный по всем рекомендациям Минобороны России. Граждане, принявшие решение защищать Родину, (причем это не только югорчане), подписав контракт, оперативно получают все самое необходимое в одном месте: можно пройти медкомиссию, сделать фото, оформить документы.
«Пообщался с одним из кандидатов на службу. Александр, 34 года, за «ленточкой» у него брат и два лучших друга. Уже сегодня убывает на службу. Желаю Александру и другим нашим парням вернуться домой с Победой», — пишет Руслан Кухарук, подчёркивая, что самая главная миссия сейчас – быть рядом с теми, кто сегодня на передовой; с теми, кто уже вернулся домой; с семьями наших военнослужащих.
«В Югре эта миссия реализуется», — подчеркнул глава региона.