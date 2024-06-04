Форма поиска

Для слабовидящих
фото: ugra-news.ru

В Югре стартует экологический телефестиваль «Спасти и сохранить»

04.06.2024

Телефестиваль «Спасти и сохранить» стартует 4 июня и продлится до 7 числа. В этом году на конкурс поступило больше 300 работ. Среди участников журналисты из России, Индии, Индонезии, Сербии, Танзании, Аргентины, Бангладеша, Бразилии, Ирана, Кении и других государств.

Полномочный представитель Президента в УрФО направил приветствие участникам международного телевизионного фестиваля, который открывается сегодня в Ханты-Мансийске.

Владимир Якушев отметил, что по инициативе президента России реализуется национальный проект «Экология». Он направлен на внедрение современных экологических стандартов и новых производственных технологий.

«Эта работа требует, в том числе, и постоянного внимания медиа. Как и движение волонтёров: сотни добровольцев участвуют в экологических акциях, высаживают деревья, очищают леса и берега водоемов. Каждый ваш материал – это вклад в экологическое просвещение граждан. Важно, чтобы каждый человек с детства понимал свою роль в сохранении окружающей среды и ответственность перед будущими поколениями», – подчеркнул полпред. 

ugra-news.ru

04.06.2024

04.06.2024