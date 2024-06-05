С начала 2024 года Отделение СФР по ХМАО – Югре назначило родителям более 2 тысяч детей выплаты из материнского капитала
С начала 2024 года Отделение СФР по ХМАО – Югре назначило родителям 2 228 детей выплаты из материнского капитала на общую сумму более 450 миллионов рублей. На нее имеют право родители детей младше трех лет, если средний доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов (40 870 рублей). Имущественная обеспеченность родителей при этом не учитываются.
Размер выплаты из материнского капитала равен прожиточному минимуму на ребенка в регионе на момент подачи заявления. В Югре это — 20 467 рублей в месяц. Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев, но не более, чем до достижения ребенком возраста трех лет. Повторное заявление о получении ежемесячной выплаты может быть подано в последний месяц периода, на который она назначена.
При обращении за ежемесячной выплатой из средств маткапитала не позднее шести месяцев с месяца рождения малыша пособие будет выплачено с месяца рождения. В остальных случаях — с месяца обращения за ее назначением. Перечисление средств производится через кредитную организацию, указанную в заявлении, в течение 5 рабочих дней со дня принятия положительного решения. Далее выплата будет приходить ежемесячно 5-го числа за предыдущий месяц.
Если в семье несколько детей до 3 лет, то заявление на выплату подается на каждого ребенка по отдельности. Сделать это можно на портале Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по ХМАО – Югре.
Подробная инструкция, как подать заявление на выплаты из материнского капитала на портале госуслуг: здесь
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре