Виртуозы добрых дел
Еще один диплом в копилку наград получила Служба крови Югры за вклад в организацию и проведение в Ханты-Мансийском автономном округе этапа Всероссийского марафона и поддержку развития безвозмездного донорства костного мозга!
В проекте приняли участие все субъекты Российской Федерации от востока до запада и поддержали донорское движение, чтобы спасать человеческие жизни каждый день!
Целью акции было проведение массовой коммуникационной кампании по популяризации донорства костного мозга и осознанное вовлечение молодого здорового поколения в Федеральный регистр доноров костного мозга.
Амбассадор донорства костного мозга РФ, спортсмен Артём Алискеров, перенесший рак крови в 2019 г., за 71 день пробежал 71 мономарафон по достопримечательностям некоторых городов общей дистанцией 3000 километров. Главный результат — это возможность увеличить шансы на спасение жизней россиян, нуждающихся в пересадке костного мозга.
Стать донором костного мозга и спасти человека может каждый. Для такой донации идеально подходят здоровые люди от 18 до 45 лет. Для вступления в регистр необходимо подать заявление через портал «Госуслуги».