Делегация Югры во главе с Русланом Кухаруком примет участие в мероприятиях ПМЭФ
В мероприятиях XXVII Петербургского международного экономического форума с 5 по 8 июня Ханты-Мансийский автономный округ представят временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук, члены правительства региона, представители бизнес-сообществ.
В состав делегации вошли первый заместитель главы региона Алексей Забозлаев, заместители губернатора Сергей Афанасьев, Елена Шумакова, Азат Ислаев. Программа охватит ключевые перспективные направления работы югорчан — инвестиционная политика, предпринимательство, инфраструктурные проекты, креативные индустрии, нефтегазодобывающая промышленность.
По традиции на полях форума будет подписано несколько соглашений о сотрудничестве. В первый день Руслан Кухарук примет участие в заседании рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Госсовета по направлению «МСП», проведет ряд рабочих встреч.
Кроме того, Руслан Кухарук примет участие в сессии «Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС». Также в программе врио губернатора — главное событие форума — пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Петербургский международный экономический форум — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире, которое проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2005 года форум проводится под патронажем и при участии Президента Российской Федерации. За 25 лет ПМЭФ завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.