Росгвардия открыла двери для учащихся Центра образования № 7 города Ханты-Мансийска
В рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» в Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре состоялась экскурсионно-познавательная встреча с учащимися Центра образования № 7 им. Дунина-Горкавича А.А.
На организованных тематических площадках стражи правопорядка рассказали ребятам об образцах военной и специальной техники, состоящей на вооружении Росгвардии, а также служебных буднях военнослужащих и сотрудников ведомства.
При осмотре военно-исторической музейной экспозиции, посвященной участию личного состава войск в Великой Отечественной войне, локальных конфликтах и специальной военной операции, гости узнали о том, как ветераны боевых действий защищают мирную жизнь на освобожденных территориях и помогают местным жителям налаживать быт.
«В ходе живого диалога подростки получили возможность задать представителям ведомства интересующие их вопросы, что дает возможность будущим выпускникам выбрать профессию по душе и не допустить ошибок», — отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков.
В завершение мероприятия ребятам был показан документальный фильм о Пермском военном институте Росгвардии — единственном ведомственном вузе, готовящим специалистов по 8 различным направлениям.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре