В Югре Росгвардия и Государственный фонд защитники Отечества заключили соглашение о сотрудничестве
Ханты-Мансийске состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Управлением Росгвардии по ХМАО — Югре и региональным филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества».
Документ определяет порядок взаимодействия сторон в области оказания помощи в реализации мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, проведение совместных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей.
«Cоглашение поможет нам ускорить решение вопросов предоставления социальных гарантий военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, имеющих статус ветерана боевых действий», – прокомментировал мероприятие начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков.
1 июня Государственный фонд «Защитники Отечества» отметил год с начала работы.