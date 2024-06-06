Продолжается подготовка к проведению фестиваля «Самотлорские ночи»
В этом году нижневартовский фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» посвящён нескольким знаковым датам. Основными темами станут Год семьи в России и Год народного сплочения в Югре.
Мероприятие состоится 15-16 июня. Основные фестивальные площадки будут организованы на набережной Оби.Вопросы подготовки к фестивалю обсудили на выездном заседании рабочей группы. Оно состоялось на Центральном стадионе, где традиционно пройдёт открытие одного из главных летних событий Югры. Приобрести билет на открытие можно на сайте фестиваля samotlorfest.ru.
По словам режиссёра открытия фестиваля «Самотлорские ночи», педагога, лауреата Всероссийской премии СТД РФ «Грани театра масс», лауреата национальной премии СТД РФ «Театр масс», члена Российского творческого союза работников культуры Анны Ангаровой, главными действующими персонажами церемонии открытия фестиваля станут Мила и Руслан (прообразы героев произведения «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина). Они расскажут зрителям о трудовых династиях и традициях многонационального города, где зародился фестиваль.Церемония зажжения главного факела пройдёт в новом формате. Он разгорится от четырёх факелов, которые станут символами трудовых, боевых, спортивных и культурных достижений нижневартовцев. Их вынесут представители семейных династий Нижневартовска.
Запланированы выступления диджея Евгения Балдина, исполнителя Глеба Матвейчука, группы «Земляне» и других. Песни «Землян» знакомы нескольким поколениям. Как отметила начальник управления культуры, заместитель директора департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска Елена Шипицина, при разработке фестивальной программы постарались учесть пожелания аудитории разного возраста.
Особое внимание уделено патриотической теме. Запланирована работа площадки «СВОих не бросаем». На ней представят деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций города Нижневартовска, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. «Вартовчане смогут изготовить окопные свечи, маскировочные сети, а также посетить выставку макетов оружия и экспозицию «Югорчане - герои СВО», - рассказала начальник отдела добровольчества МАУ города Нижневартовска «Молодёжный центр» Яна Родионова.
В рамках фестиваля предусмотрены различные мероприятия, среди них выставка «Город мастеров», «Молодёжный квартирник», а также праздник Дружбы народов, в финале которого выступит хор «Русский формат». Его участники регулярно оказывают помощь жителям Донбасса и поддерживают военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО. Подробнее с афишей можно ознакомиться на сайте фестиваля samotlorfest.ru. Также афиши размещены на ротондах, установленных на набережной.
Городские предприниматели в дни фестиваля предложат жителям города свою продукцию (выпечку, сладости и другое). Безопасность гостей фестиваля обеспечат представители правоохранительных органов. Согласно требованиям Антитеррористической комиссии города Нижневартовска в местах массового пребывания людей будут установлены ограждения и металлодетекторы. За чистотой на площадке проведения будут следить работники ЖКХ.
Напоминаем, что в связи с проведением мероприятий 15 и 16 июня будет временно ограничено движение транспортных средств. Водителям необходимо заранее планировать маршрут движения.
Фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» признан победителем в категории «Даты и события», включен в национальный рейтинг платформы Живоенаследие.рф. По оценке рейтингового агентства «ТурСтат», «Самотлорские ночи» входят в десятку тех мероприятий, которые больше всего нравятся туристам в начале лета.