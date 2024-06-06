Изменения в законодательстве в сфере занятости населения при назначении пособия по безработице детям–сиротам с 1 января 2024 года
Для назначения пособия по безработице детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее дети-сироты), в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 12.12.2023 № 565 - ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости) должны одновременно выполняться следующие условия: обратившиеся в орган службы занятости дети-сироты впервые признаны в установленном порядке безработными и впервые ищут работу, в том числе ранее временно трудоустроенные в период их обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в также проходившие практику, предусмотренную образовательными программами.
При принятии решения о признании гражданина из числа детей-сирот безработным пособие по безработице назначается на срок шести месяцев со дня регистрации в качестве безработного в размере максимальной величины пособия по безработице, за исключением граждан, достигших возраста 23 лет, пособие по безработице назначается в размере минимальной величины пособия.
Ежемесячная доплата детям-сиротам, предусмотренная статьей 50 Закона о занятости, может быть назначена детям-сиротам, признанным безработными после 1 января 2024 года при соблюдении условий:
- трудоустройство гражданина на постоянное место работы до истечения шести месяцев со дня его регистрации в качестве безработного;
- гражданином представлена в центр занятости населения справка работодателя о фактически начисленной ему заработной плате за отчетный месяц по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
- отчетный месяц полностью входит в шестимесячный период со дня регистрации гражданина в качестве безработного;
- гражданин состоял в трудовых отношениях (работал) с первого по последний календарный день отчетного месяца или фактически отработанное гражданином время в отчетном периоде равно или больше нормативного.
Размер ежемесячной доплаты детям-сиротам определяется как разница между среднемесячной номинальной начисленной заработной платой работников организаций в соответствующем субъекте Российской Федерации, опубликованной (размещенной) органами государственной статистики на дату трудоустройства такого гражданина, и суммой фактически начисленной ему заработной платы.
Более подробную информацию можно получить по телефонам горячей линии: 8(3467) 32-05-17; в отделе оказания услуг в сфере занятости граждан: по 8(3467) 32-21-88 доб. 108, 118.
КУ «Центр занятости населения Югры»