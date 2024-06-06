Готовимся к этнофестивалю «Югорские обласы» 2024!
Совсем скоро в районе протоки Байбалак развернется настоящий спортивный и культурный праздник. На протяжении двух дней здесь пройдут международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах и региональный фестиваль выпускников.
Лучшие российские и зарубежные спортсмены вновь будут соревноваться в сложнейшем искусстве - владение обласом. Соревнования за звание чемпиона и обладателя Кубка губернатора Югры пройдут в нескольких дисциплинах!
Мы возведем целый городок, в котором все участники события найдут себе развлечение. Творческие, спортивные и кулинарные площадки привлекут как гостей, так и местных жителей, детей и взрослых. Богатая культурная программа объединит творческие коллективы на одной сцене и будет радовать участников, спортсменов, выпускников.
Готовьте лодки или просто отличное настроение! Мы расскажем все подробности и секреты этого праздника, следите за нашими публикациями.
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Пресс-служба АУ ЮграМегаСпорт