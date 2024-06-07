Росгвардия и Рыбоохрана обсудили вопросы соблюдения законодательства в области рыболовства на территории Югры
Начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков провел рабочую встречу с руководителем Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Иваном Матаевым и начальником отдела госконтроля по ХМАО — Югре Нижнеобского ТУ Росрыболовства Русланом Романчуком.
Стороны обсудили вопросы межведомственного взаимодействия в рамках реализации Плана контрольно-надзорных мероприятий по охране популяции сиговых видов рыб на территории автономного округа, а также подвели промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Весенний нерест». С начала нереста проведено 16 совместных рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено более 60 правонарушений и изъято порядка 100 незаконных сетных орудий рыболовства.
«Рыболовство на территории Югры было развито издревле. И сегодня оно имеет огромное значение для нашего региона. Поэтому крайне важно принимать меры по сохранению популяции рыб. Ведь это является залогом устойчивого развития отрасли и сохранения водных биологических ресурсов, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации», — отметил полковник полиции Евгений Симаков.
Спецподразделения ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО — Югре, как и прежде будут привлекаться к проведению рыбоохранных рейдов для обеспечения общественного порядка и пресечения преступлений.