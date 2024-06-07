В День русского языка А.С. Пушкин провел викторину для жителей Тюмени
В честь Дня русского языка активисты «Молодой Гвардии» организовали увлекательную викторину на пешеходном бульваре Дзержинского. Вместе с тюменским актером, облаченным в костюм великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, они проверили знания жителей города о русском языке.
Прохожим предлагалось вспомнить или угадать значения устаревших слов, таких как "кагалом", "гаманок" и "фигляр", а также многих других. Участники викторины, которые правильно отвечали на вопросы, получали сладкие призы.
«Мы очень рады, что наша викторина в честь Дня русского языка вызвала такой живой интерес у жителей Тюмени. Наша цель — не только развлечь, но и напомнить людям о богатстве и красоте русского языка», — сказала активист «Молодой Гвардии» Руслан Рябев.
Акция привлекла внимание горожан, в мероприятии приняли участие более 40 человек. Организаторы мероприятия отметили, что большинство жителей города отвечали на вопросы правильно.
«Подобные мероприятия помогают не только популяризировать русский язык, но и способствуют укреплению культурных традиций», — сказала участница акции Алена.