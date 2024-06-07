Росгвардия проверила организацию безопасности детских оздоровительных лагерей в Югре
Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО — Югре в составе межведомственных комиссий дали оценку готовности детских лагерей к летней оздоровительной кампании 2024 года.
Совместно с коллегами из регионального ГУ МЧС России и других надзорных органов сотрудники Росгвардии проверили на объектах работоспособность тревожных сигнализаций, систем видеонаблюдения, наличие служебной документации, а также соответствие учреждений стандартам антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности. С работниками охранных предприятий и персоналом учреждений проведены дополнительные инструктажи.
В зоне обслуживания подразделений вневедомственной охраны находится более 300 объектов, на которых организуется отдых и оздоровление детей. На протяжении летних каникул стражи правопорядка так же будут осуществлять контроль за соблюдением должностными лицами учреждений требований инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности.
По результатам комиссионных обследований все объекты соответствуют требованиям безопасности.