В Югре определены победители экологического телефестиваля «Спасти и сохранить»
Победителей и лауреатов международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить» выбрали в Ханты-Мансийске. Всего жюри оценило более 300 работ в разных номинациях, передает корреспондент ugra-news.ru.
В начале церемонии награждения прозвучало видеообращение полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.
«Влияние человека на природу должно быть максимально гармоничным и при этом важно не только не навредить, но и устранить ошибки прошлого. По инициативе президента Владимира Путина в нашей стране реализуется проект «Экология», он направлен на внедрение современных экологических стандартов и новых производственных технологий. Эта работа требует постоянного внимания медиа. Каждый ваш материал — это вклад в экологическое просвещение граждан», — сказал Владимир Якушев.
Приз за лучший информационный сюжет получил Андрей Копейкин из филиала ВГТРК ГТРК «Иртыш» (Омск). В своем репортаже автор затронул тему обмеления реки «Оша».
«Нам в редакцию позвонили жители нескольких районов и рассказали о том, что река катастрофически обмелела. Мы провели там со съемочной группой весь день, выяснили, в чем дело. Русло реки перекрыли рукотворной дамбой. После выхода большого специального репортажа в эфир, на это обратили внимание и проблему устранили. В следующем году мы обязательно пришлем в редакцию сюжет о том, как боролись с наводнением в Усть-Ишимском районе», — сказал Андрей Копейкин.
Среди интернет-проектов лучшей была признана работа Виталия Баранова и Михаила Матюхина из Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» (Тюмень). Они представили фильм «Дневники рыбовода». Анастасия Перевозчикова из Ижевска увезет с собой награду за проект «Редкие», она стала победителем в номинации за лучшую телевизионную программу об экологии. В номинации «Документальный фильм» лучшей признана работа «Хозяин алтайских гор» Вадима Витовцева и Ильи Цыганова. Работа «Черный алмаз Ведявы» корреспондента ГТРК Мордовия Екатерины Евстигнеевой победила в номинации «Этноэкология».
«Почему я выбрала тему этноэкологии? Потому что я живу в национальной республике. Мордовия — дом для двух коренных народов мокша и эрзя. Эти народы очень трепетно хранят традиции и заветы предков. Мордовский народ исповедует языческую религию: лес и река были для них храмом. Несмотря на то, что прошли годы, это до сих пор так остается. И мне хотелось запечатлеть эти обычаи, которые ведут к бережному отношению к природе», — сказала Екатерина Евстигнеева.
Гран-при телефестиваля досталась Евгению Безбородову из телекомпании ООО «GOLG MEDIUM» (Москва) за фильм «Ямал. По следу овцебыка». Награду получила дочь автора и по совместительству администратор проекта Кристина Безбородова.
«Этот фестиваль напоминает о том, что нужно беречь, ценить, любить природу, поэтому получить награду это очень ценно», — сказала Кристина Безбородова.
Ранее мы сообщали, что в международном телефестивале «Спасти и сохранить» приняли участие журналисты из России, Индии, Индонезии, Сербии, Танзании, Аргентины, Бангладеша, Бразилии, Ирана, Кении и других государств.