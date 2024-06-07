Руслан Кухарук и глава ДНР Денис Пушилин обсудили планы по дальнейшему восстановлению Макеевки
Совместные проекты по восстановлению инфраструктуры Макеевки обсудили в ходе встречи на полях Петербургского международного экономического форума врио губернатора Югры Руслан Кухарук и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Руслан Кухарук заверил коллегу в том, что будет продолжена работа по модернизации и восстановлению поврежденной боевыми действиями транспортной, инженерной инфраструктуры в Макеевке.
«В части социальной инфраструктуры - это модернизация пищеблоков в объектах образования и, конечно, строительство серьезного объекта — спортивного центра, который, я не сомневаюсь, будет точкой притяжения жителей Республики. Потребность у жителей есть», - руководитель делегации Югры на ПМЭФ-2024.
Остальные детали дальнейшего сотрудничества стороны договорились обсудить на рабочей встрече, которая должны будет состояться уже непосредственно на территории Донецкой Народной Республики.
В свою очередь Денис Пушилин подчеркнул важность плодотворного и эффективного сотрудничества с Ханты-Мансийским автономным округом как с регионом-шефом Макеевки. По его словам, благодаря этой помощи от югорчан город преображается на глазах: восстанавливаются многоквартирные дома, учреждения образования, ремонтируются и переоснащаются МФЦ, ведутся работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
«Рад возможности пообщаться с вами в рамках Петербургского международного экономического форума. Югра помогает во всех сферах жизнедеятельности Макеевки. И, конечно же, отдельная благодарность – за внимание к нашим детям, за их отдых и оздоровление в лагерях и санаториях. Впечатляющие долгосрочные планы нашего сотрудничества и в дальнейшем. Хочу поблагодарить всех жителей автономного округа за деятельное участие в судьбе Донбасса, помощь и поддержку», - высказался Денис Пушилин.
Напомним, что соглашение о сотрудничестве Югры и Макеевки подписано в 2022 году. В рамках договоренностей автономный округ оказывает подшевному муниципалитету и его жителям всестороннюю помощь для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни; реализации инфраструктурных проектов на территории города, нацеленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры; направление гуманитарной помощи.
В течение двух предыдущих лет восстановлено 196 многоквартирных дома, 26 социальных объекта, в том числе городской дворец имени В.Г. Джарты, Клиническая Рудничная больница» и другие объекты, также шеф-регион полностью восстановил здание МФЦ в Макеевке.