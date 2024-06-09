«Педагогическая лига» запустила цикл конкурсов профессионального мастерства для работников образования
«Агентство поддержки государственных инициатив» запустило цикл конкурсов профессионального мастерства для работников образования под эгидой проекта «Педагогическая лига».
Проект направлен на совершенствование научного и учебно-методического обеспечения системы образования, а также поддержка профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе учителей, классных руководителей и других работников образования.
В рамках проекта будут представлены Национальные конкурсы педагогического профессионального мастерства: «Педагогическая лига: многонациональная Россия», «Педагогическая лига: ФГОС и ФООП» и «Основ безопасности и защиты Родины», «Педагогическая лига: преподавание труда (технологии)».
Отметим, вышеуказанные конкурсы проходят на безвозмездной основе для всех желающих, а по итогам конкурса предоставляются электронные дипломы, подтверждающие участие в мероприятии.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте федеральной инновационной площадке Минобрнауки России "Единый урок" в разделе "Мероприятия".