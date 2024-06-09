Экспедиция «Иртыш индустриальный»: окончание полевого этапа
6 июня в Югру вернулись участники Международной научно-исследовательской экспедиции «Иртыш индустриальный».
На протяжении 4-х недель участники экспедиции в составе музейных работников учреждений культуры Югры, университетских и академических специалистов, студентов ЮГУ, представителей СМИ прошли по маршруту «Ханты-Мансийск – Кёктокай» вдоль речной артерии Иртыша протяженностью более 5 000 км в одну сторону!
В ходе научного путешествия исследователи изучили культурные, природные и индустриальные объекты, локации 3-х стран – России, Казахстана и Китая, по территории которых протекает река Иртыш; посетили ключевые промышленные города, индустриальные и историко-культурные объекты этих стран; выполнили мероприятия в области общественной дипломатии и поддержке соотечественников, реализовали экологические акции.
«С уверенностью можно сказать, что ключевое мероприятие проекта «Иртыш индустриальный» состоялось. Все поставленные цели были достигнуты. По итогам полевого этапа планируется совершить большую камеральную работу, что даст множество ярких результатов. Впереди – разработки выставок в Ханты-Мансийске, других городах России и в Казахстане, создание интерактивной мультимедийной карты Иртыша, научно-популярного фильма, международного образовательного онлайн-ресурса; организация и проведение международного форума и издание научно-популярной книги», - отмечает инициатор проекта, руководитель экспедиции, кандидат географических наук, директор Музея Природы и Человека Иван Александрович Яшков.
В рамках реализации международного проекта у музейных институций Югры появились новые интересные музейные партнёры.
Музей геологии, нефти и газа, Музей Природы и Человека заключили соглашение о сотрудничестве с Национальным музеем республики Казахстан. Новый этап взаимодействия дает возможность создания партнерских проектов в области книгоиздания и выставочной деятельности, обмена уникальным методическим опытом.
«Часто в процессе реализации одного проекта рождается еще несколько, не менее ярких и интересных. Так получилось и в этот раз. С коллегами из Национального музея республики Казахстан и Русского дома в Астане нашли много точек соприкосновения, наметили пути дальнейшего сотрудничества. Сейчас начинаем работу по подготовке совместных международных выставочных проектов, которые будут способствовать расширению экономического, культурного и политического сотрудничества между Россией и Казахстаном. Очень рад, что экспедиция, подарила таких заинтересованных партнеров», - поделился организатор и участник экспедиции, директор Музея геологии, нефти и газа Александр Викторович Паньков.
Экспозиция по итогам экспедиции откроется в Ханты-Мансийске уже в конце 2024 года, а в 2025 году – в городах Прииртышья. «Это отличная возможность раскрыть для себя Иртыш с другой стороны, ощутить его масштаб, величие, мощь. Возможно, кто-то, вдохновившись тем, что увидит на выставке, решится отправиться в туристическое путешествие по маршруту нашей экспедиции», - рассчитывают организаторы.
Кроме совместных выставок итоговым продуктом международного проекта станет издание научно-популярной книги «Иртыш индустриальный». Уже сейчас с уверенностью можно говорить о многочисленном авторском составе издания. Международные партнеры из городов Прииртышья, Астаны, ряда городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Тобольска) выразили заинтересованность в реализации книги и готовность предоставления необходимого материала. Организаторы проекта отмечают, что общими усилиями удастся создать уникальный продукт, совместную интересную историческую, индустриальную хронику Иртыша.