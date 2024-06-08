В Санкт-Петербурге представили значимые спортивные проекты Югры
В Югре будут построены три спортивных комплекса с ледовой ареной. Об этом рассказала заместитель губернатора Югры Елена Шумакова на презентации значимых спортивных проектов Югры на стенде Минспорта России в заключительный день работы XXVII Петербургского международного экономического форума.
Министерство спорта Российской Федерации по результатам отбора проектов, на реализацию которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, одобрило заявку автономного округа по строительству новых спортивных сооружений в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Нижневартовске, сообщает депспорта Югры. На строительство из федерального бюджета будет выделено около 280 миллионов рублей.
Презентация значимых спортивных событий Югры на стенде Министерства спорта России в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума состоялась сегодня. Елена Шумакова рассказала участникам о масштабных международных соревнованиях на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах, которые в этом году пройдут с 28 по 30 июня в районе протоки Байбалаковской.
«Благодарим Министерство спорта России за возможность представить в Санкт-Петербурге югорские спортивные проекты и рассказать о приумножении ярких спортивных традиций Югры и России. Сфера физической культуры остаётся одним из приоритетов социальной политики властей автономного округа. Мы создали свой формат «спортивного общения», сплоченной, настойчивой и ответственной команды, которая верит в свои силы! Мы обеспечиваем равный доступ всех югорчан к массовым спортивным мероприятиям, делаем спорт доступным для детей, молодежи, семей. 58,2% югорчан систематически занимаются физкультурой и спортом. В ближайшие десять лет мы планируем привлечь к спорту более 70% жителей округа. Планка установлена президентом РФ Владимиром Путиным и определена стратегией развития спорта», – сказала замгубернатора Югры.
Таких показателей невозможно достичь без инфраструктуры, которая в Югре очень хорошо развита, добавила Елена Шумакова. В регионе установлено более 1 200 различных плоскостных сооружений. Особое внимание уделяется развитию адаптивного спорта. Развиваются национальные виды спорта коренных народов Севера.
Напомним также, что югорские спортсмены за прошлый год приняли участие в 1 122 соревнованиях, в том числе 274 международных и 745 всероссийских. А на территории автономного округа было проведено 401 соревнование регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней, их участниками стали более 79 тысяч человек.