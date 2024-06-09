В Югре появилась новая база отдыха благодаря господдержке
Новая база отдыха в 80 километрах от Ханты-Мансийска появилась благодаря средствам господдержки.
По словам руководителя и инициатора проекта клуба экспедиций «Дикий Север» Дмитрия Саватеева, место около озера Ендра славится рыбным изобилием для путешественников. Благодаря деньгам, полученным от господдержки, удалось значительно благоустроить территорию, создать комфортные условия для пребывания туристов и организовать на базе устойчивую сотовую связь. На территории базы появились новые мобильные горные модули на четверых человек. Летом будут готовы к приему гостей комфортабельные теплые домики и баня на берегу живописного озера. Благодаря новой вездеходной технике появился трансфер до территории рыболовной базы и заброску туристов до соседних с озером локаций для рыбной ловли.
«Меры поддержки, предоставляемые фондом, оказали колоссальное влияние, дали толчок в открытии новых направлений и развития инфраструктуры существующих. Я считаю, что такая поддержка должна существовать и развиваться. Ведь она помогает не только компании, получившей помощь, но и целой сети поставщиков и контрагентов, которые работают с нами в связке» – отмечает руководитель и инициатор проекта клуба экспедиций «Дикий Север» Дмитрий Саватеев.
С клубом экспедиций можно также посетить такие интересные места, как вершина горы Неройка, Хребет идолов, Зейские озёра, водопад на реке Шайтанка. Этим летом Дмитрий планирует ввести в эксплуатацию новые объекты инфраструктуры и расширить географию проекта, сделав туризм по Югре популярным у гостей из Китая и ближнего зарубежья.
Напомним, что в Югре созданы условия для развития «устойчивого туризма» и инвестирования в эту сферу деятельности. В Ханты-Мансийске регулярно проводятся мероприятия для презентации услуг и предпринимателей. Также создан сайт vizitugra.ru, на котором каждый желающий может ознакомиться с достопримечательностями округа.