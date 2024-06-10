Правительство югры заключит ряд соглашений о сотрудничестве
На состоявшемся заседании правительства Югры, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук, были утверждены проекты соглашений правительства автономного округа с рядом структур, с которыми достигнута договоренность о сотрудничестве.
Так, на полях XV Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС планируется заключить трехстороннее соглашение с Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники и Югорским государственным университетом о сотрудничестве в области науки и образования, в том числе в сфере информационных технологий.
С Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики - по вопросу передачи функций управляющей компании на территории Белоярского и Березовского районов, входящих в состав Арктической сухопутной зоны, фонду развития Югры, ключевая задача которого – привлечение инвестиций в экономику автономного округа.
Соглашение с ассоциацией профессиональных участников творческой экономики «Федерация креативных индустрий» предусматривает сотрудничество в сфере развития креативных индустрий в сфере культуры.
«Югра одной из первых регионов России приняла закон о креативных индустриях, надо не потерять этой волны. Креативные индустрии находятся на стыке разных отраслей: это не только события, но и реальное наполнение экономики», – обратил внимание Руслан Кухарук.
Департамент внутренней политики