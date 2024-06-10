Дополнительно молодые семьи югорчан получат субсидии на жилье
На заседании правительства Югры, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук, принято решение о перераспределении между муниципальными образованиями бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления в 2024 году субсидий из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Средства будут направлены Когалыму, Лангепасу, Нягани, Ураю, Югорску, Нефтеюганскому, Нижневартовскому, Советскому, Ханты-Мансийскому районам.
Как пояснил директор департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры Матвей Каров, решение принимается на основании предложений муниципальных образований в целях обеспечения достижения целевых показателей по обеспечению жильем молодых семей.