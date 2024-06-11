Борис Хохряков поздравил жителей Советского района.
Накануне очередного Дня образования Советского района Председатель Думы Югры Борис Хохряков поздравил жителей муниципального образования.
«Этот праздник объединяет всех, кто живет на этой земле, формирует современный облик родной территории, заботится о ее завтрашнем дне.
За минувшие годы вы, друзья, становились участниками и очевидцами событий, которые навсегда меняли ход истории, открывали новые возможности для дальнейшего развития и движения вперед, – отметил Хохряков.
Сегодня вы продолжаете дело, начатое предшественниками, развиваете экономику и социальную сферу, создаете комфортную городскую среду, сообща решаете задачи, своими делами и поступками определяя, каким будет будущее Советского района.
Уверен, у вашего муниципалитета оно непременно будет достойным, ведь для этого есть все – ваша созидательная энергия, инициативность и, конечно, преданная любовь к малой родине, которая дает вам силы и вдохновение».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры