Детей из Сургутского района отправят на отдых в Тюменскую область
50 детей из Сургутского района отправятся на отдых в детский оздоровительный лагерь Тюменской области. Завтра на поезде они едут в Заводоуковск.
- Дополнительно на каждой из смен работают развивающие центры спортивного, творческого, декоративно-прикладного направления. Оздоровление детей осуществляется посредством реализации спортивно-оздоровительных программ, лечебно-профилактических мероприятий, лечебно-оздоровительной физкультуры, посещений бассейна, - рассказала начальник отдела организации питания, отдыха и оздоровления администрации Сургутского района Ольга Лазарева.
Направленность смены – социально-гуманитарная.
- 2024 год по указу Президента России В.В. Путина объявлен годом семьи. Лагерь им.Гагарина поддерживает семейные ценности и выступает за гармоничное развитие института семьи. Дети Сургутского района попадут в необычное место – Семейную академию. Ребята не только познакомятся с традициями разных семей, но и поймут, почему семья является одной из главных ячеек общества, - рассказала начальник отдела организации питания, отдыха и оздоровления администрации Сургутского района Ольга Лазарева.
Проживание: в жилых 2-х этажных корпусах капитального строения. Жилые помещения соответствуют гигиеническим требованиям к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях
Питание: осуществляется в отдельно стоящем здании столовой капитального строения. Для детей организуется 6-разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, сонник) по сбалансированному 14-дневному меню. Ежедневное включение в рацион питания овощей и фруктов.
- В этом году выездным отдыхом будут охвачены 888 районных детей. Школьники также проведут часть своих каникул в Башкортостане, Тюменской, Свердловской областях, Анапе, - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.