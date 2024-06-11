Принят новый закон о гарантиях для супругов погибших военнослужащих
Принят закон о дополнительных гарантиях пенсионного обеспечения супругов погибших военнослужащих
Прокуратура Югры разъясняет: Федеральным законом от 29.05.2024 №118-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлены дополнительные выплаты кавалерам ордена Святого Георгия и Георгиевского Креста, а также о гарантиях пенсионного обеспечения супругов погибших военнослужащих.
Законом предоставлено право на дополнительное материальное обеспечение гражданам, награжденным орденом Святого Георгия I, II, III или IV степени либо знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом четырех степеней, а также определены размеры таких доплат.
Кроме того, уточнены правила назначения пенсии по потере кормильца супругам погибших военнослужащих и добровольцев: в числе прочего право на пенсию предоставлено супругам, не вступившим в повторный брак, занятым уходом за детьми погибшего (умершего) кормильца, не достигшими возраста 23 лет.