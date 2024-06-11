Поздравляем Елизавету Новьюхову с запуском короткометражного фильма «Ям нумасн» («С хорошими мыслями»)
Молодой режиссёр Елизавета Сергеевна Новьюхова снимает фильм о своём отце Сергее Леонтьевиче Новьюхове – первом президенте Молодёжной организации обско-угорских народов.
За помощью в подготовке к съёмке фильма режиссёр обратилась в Ханты-Мансийск. Так, консультантом по хантыйскому языку выступила редактор газеты «Ханты ясанг», кандидат филологических наук Людмила Тихоновна Гурьева, она научила главных героев фильма, актёров Андрея Богданова и Еву Лавшук, говорить на языке предков Елизаветы. Также помощь в подборе для фильма традиционных наигрышей обских угров оказал руководитель «Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов» Окружного Дома народного творчества Алексей Александрович Рещиков.
Нам приятно, что молодое поколение не забывает о своих корнях, учится, развивается и популяризирует древнюю культуру обских угров в современном искусстве.
За основу фильма взята личная история первого президента Молодёжной организации обско-угорских народов Сергея Леонтьевича Новьюхова, которого мы, жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, вспоминаем с благодарностью за его добрые дела. Первым всегда быть сложно, но он смог! Он сумел сподвигнуть обско-угорскую молодёжь на сохранение, развитие и популяризацию родных языков и традиционной культуры обских угров.
Закрытый предпоказ фильма «Ям нумасн» («С хорошими мысялми») состоится 19 июня 2024 года в Москве на киностудии «ТвоёКино».
Желаем молодому режиссёру Елизавете Новьюховой дальнейших творческих успехов, а фильму зрительской любви и побед на кинофестивалях!
Ирина Самсонова