Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем России!
Самый значимый государственный праздник символизирует нашу любовь к Родине, веру в её будущее и наш ежедневный труд на службе людям.
Как неоднократно отмечал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, сила России – это единый, великий народ. Мы вместе преодолеем все преграды, достигнем национальных целей развития, создадим условия для будущего. Наше сплочение и есть главный ответ на все вызовы.
Вами, уважаемые земляки, гордится вся страна. Югорчане верны традициям Победителей, новаторов эпохи освоения первой нефти, ковавшим мощь России.
Особое внимание – Защитникам Отечества, участникам Специальной военной операции. Добровольцы в городах и поселках, предприятия региона и югорчане – мы вместе с нашими Героями, помогаем им словом и делом.
12 июня – День рождения отмечают Нижневартовский и Советский районы, город Ханты-Мансийск. 430 лет со Дня образования города празднуют сургутяне, которые с любовью к югорской земле, создали город с мощным промышленным потенциалом, центр научного развития. Ценю ваш труд, инициативы, преданность Югре и всей России. Примите поздравления от всех югорчан.
Поздравляю с Днем России всех жителей Макеевки. Мы вместе были, есть и будем; справимся с решением всех задач.
Мы, югорчане, граждане Российской Федерации – одна большая, многонациональная семья. Здоровья, добра, мира всем нам.
С праздником, с Днем России!