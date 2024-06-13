С начала 2024 года 13 тысяч медработников в Югре получили специальную социальную выплату
С начала 2024 года 13 083 медицинских работника в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре стали получателями специальной социальной выплаты. Региональное Отделение СФР назначило и перечислило им 49 267 выплат на сумму более 614 миллионов рублей.
Специальная социальная выплата финансируется из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых ОСФР в качестве межбюджетных трансфертов. Средства медикам предоставляются на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца они формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и передают эту информацию региональному Отделению СФР. В течение 7 рабочих дней после этого ОСФР перечисляет выплату. Средства переводятся на счета, реквизиты которых Отделению Социального фонда по ХМАО — Югре также предоставляет медорганизация.
«Медработникам не нужно самим подавать заявление на выплату. В реестре, наряду со сведениями о работнике, также указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана. Размер выплаты за месяц составляет от 4 500 до 50 000 рублей в зависимости от категории медицинских работников, вида медицинской организации и населенных пунктов, в которых они работают», — отметила заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения СФР по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре