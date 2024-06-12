В Югре разработали новый пожарно-спасательный катер для МЧС
Югорские спасатели представили новый пожарно-спасательный катер МЧС, разработанный сотрудниками Академии государственной противопожарной службы МЧС России совместно со специалистами МЧС из Ханты-Мансийска и конструкторами из Сургута.
Как сообщает «Югра-ТВ», технику представили в рамках Международного салона «Комплексная безопасность — 2024», в котором приняли участие почти 230 организаций, представляющих самые передовые разработки и технологии, обеспечивающие безопасность как на промышленных предприятиях, так и в государственных учреждениях.
Новый катер МЧС грузоподъёмностью 3 тонны успешно прошёл ходовые и технические испытания и принял участие в крупномасштабных демонстрационных учениях. Отмечается, что судно способно подавать огнетушащие вещества от собственной насосной установки посредством лафетных или ручных стволов.
Катер будет использоваться при тушении пожаров на плавучих заправочных станциях, на нефтегазовых объектах в прибрежной зоне, для, ликвидации ландшафтных пожаров в поймах рек, он способен обеспечить противопожарную защиту труднодоступных населённых пунктов, не имеющих подъездных путей и развитой инфраструктуры.
«В процессе создания катера участвовала наша компания. Наш грузопассажирский катер был представлен в прошлом году на выставке «Комплексная безопасность» в Москве. Разработку увидел замминистра МЧС Денисов, который похвалил судно и предложил разработать концепцию пожарного катера на базе нашего корпуса», — говорит Андрей Прудников, руководитель судостроительной компании из Сургута.
Максимальная мобилизация судостроителей и сотрудников Академии МЧС, принявших участие в разработке судна и проектной документации, дала отличный результат.
Длина катера — более 6 метров, грузоподъемность — свыше 3 тонн. С этими габаритами по югорским рекам и озерам, даже обмелевшим, катер проходит свободно. Весь секрет в сочетании конструкции и материалов. Судно построено из алюминиево-магниевых сплавов. Грамотные расчеты позволили добиться минимальной осадки.
«Любой из наших катеров аппарельного типа, то есть, данная конструкция позволяет подходить к любому необорудованному берегу, откидывается носовая аппарель и производиться загрузка без участия крана. Сегодня производителей в России всего 2-3 можно пересчитать и мы — одни и из них», — поясняет Андрей Прудников.
По словам Романа Артамонова, заместителя начальника ГУ МЧС России по Югре, важно, что данное судно — именно в тех габаритах, которые позволяют спокойно его погрузить на автомобильный прицеп и уже с помощью легкового транспорта доставить к любому месту и спустить на водоем.
Заказы на сургутскую верфь поступают со всей страны от нефтяников, пожарных и медиков. При потребности в производстве 30 аппарельных катеров в год, верфь способна выдавать лишь 10. Судостроители уже закупили новое фрезерное оборудование, лазерные станки с ЧПУ и гибочники. В этом году начато строительство дополнительных производственных площадей.