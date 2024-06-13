XII Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра»
С 21 июня по 23 июня 2024 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: г. Сургут, МБУ «ИКЦ «Старый Сургут» пройдет XII Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра».
Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра» проводится в Год семьи в России, Год народного сплочения в Югре, в рамках 30-летия бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Международной Ассоциации Северных регионов «Северный форум» с целью объединения усилий по возрождению и развитию лучших традиций народного искусства коренных народов в России и за рубежом.
Учредителем фестиваля является Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, организаторами фестиваля выступают Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел», партнер – Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Миссия фестиваля исходит из представления о том, что культурным достоянием любого региона, нуждающимся в заботе и поддержке современного общества, в равной степени являются как памятники и музейные коллекции, так и создавшие их мастера, объединения, учреждения, обеспечивающие воспроизведение и трансляцию культурных традиций.
Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра» пройдет 21- 23 июня 2024 года в очно-заочном формате, а также в социальных сетях Центра ремесел Югры.
Программа включает одну площадку для основных целевых аудиторий: мастера, ученые, исследователи, общественные деятели, художники.
Структура программы:
21-23 июня 2024 года на площадке Историко-культурного центра «Старый Сургут» в городе Сургуте пройдут: конкурсные программы мастерства по 16 номинациям, научно-практическая конференция «Живые традиции ремесла в искусстве», творческая лаборатория «Плетение из корня кедра», интерактивная уличная программа «Территория ремесла», детская творческая мастерская «Подворье», показ коллекций костюмов, в работе которых примут участие эксперты в области народного искусства, художественных ремесел, мастера, исследователи, творческие деятели, студенты.
Для участия в фестивале зарегистрированы участники из стран зарубежья: Китай, Турция, Казахстан, Узбекистан, Сербия, Беларусь; из регионов России: Республики Дагестан, Татарстан, Карелия, Удмуртия, Коми, Пермский край, Архангельская, Московская, Тюменская, Тамбовская, Свердловская, Курганская, Брянская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа, гг. Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Казань и муниципальных образований Югры.