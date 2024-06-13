Предприниматели Ханты-Мансийска организуют благотворительный вечер в поддержку Центра помощи «Фавор»
14 июня эксперты в области развития и построения бизнеса соберут 30 предпринимателей окружной столицы и проведут для них мастермайнд-сессию.
Интенсив для представителей бизнеса поможет участникам найти новые инструменты в продвижении своего дела, а также позволит обменяться опытом, завести новые знакомства, найти партнёров для совместных проектов.
Площадкой для уникального мероприятия станет новый городской объект – круглогодичный глемпинг Центра помощи «Фавор», являющийся частью социального проекта для детей – терапевтической площадки «Рубикон». Данная площадка для проведения вечера выбрана неслучайно, ведь с апреля этого года «Фавором» запущен сбор средств на строительство детской терапевтической площадки на краудфандинговой платформе «Планета». Организаторы встречи поставили перед собой цель закрыть оставшуюся часть сбора средств. Средства, вырученные от продажи билетов на участие в мастермайнде, пойдут на поддержку проекта «Рубикон». Также запланировано проведение благотворительного аукциона, где участники смогут приобрести лоты, подготовленные Центром помощи «Фавор».
Напомним, что проект терапевтической площадки «Рубикон» имеет высокую социальную значимость. Терапевтическая площадка позволит детям в игровой форме избавляться от психологических зажимов и тревог, пережить кризисные ситуации, такие как буллинг, развод родителей, бытовой насилие в семье, зависимость родителей и т.д. Первая часть проекта круглогодичный глемпинг уже получил поддержку региональных властей, его возведение стало возможным благодаря полученному гранту Губернатора Югры. Поддержать проект сбора средств на возведение фундамента амфитеатра может любой желающий, посетив страницу терапевтической площадки «Рубикон» на сайте «Планеты»: https://planeta.ru/campaigns/favordeti
Время и место мероприятия: 14.06.2024, начало в 18:00
Адрес: ул.Пролетарская, д.25