Музыканты из Югры поборются за главный приз Kustendorf CLASSIC в Сербии
В России завершился отборочный этап международного фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC, который пройдет в Сербии с 31 августа по 3 сентября. Страну представят 14 молодых музыкантов в возрасте от 18 до 25 лет из семи регионов. От Ханты-Мансийска в Сербию поедут две участницы: пианистка Юлия Аношкина и скрипачка Милана Лисина. Комиссию по отбору в России возглавлял профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, народный артист РФ Юрий Розум.
В программе Kustendorf CLASSIC – мастер-классы и концерты с участием звезд мировой классической музыки, и главное – конкурс молодых исполнителей из России, Белоруссии и Сербии, которые будут бороться за главный приз – золотую матрешку. Участники исполнят вокальные композиции и сыграют на фортепиано, духовых и струнных инструментах. Оценивать их мастерство будут знаменитые музыканты, от России в состав жюри войдет художественный руководитель и главный дирижер Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков.
Kustendorf CLASSIC учрежден всемирно известным режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году. По традиции большое музыкальное событие пройдет в этнографической сербской деревне Дрвенград, которую Кустурица построил для съемок своего фильма «Жизнь как чудо». С момента основания фестиваль поддерживает программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Программа «Родные города» развивает систему музыкальных образовательных проектов и поддержки талантливых молодых музыкантов в регионах с 2013 года. Она направлена на создание дополнительных возможностей для профессионального и творческого роста молодых исполнителей, а также на сокращение разрыва между уровнем музыкального образования в городах и удаленных населенных пунктах.
Юлия Аношкина и Милана Лисина в разные годы принимали участие в музыкальных образовательных проектах программы «Родные города». Девушки учились у мэтров на мастер-классах «Музыкальной мастерской Юрия Розума». Пианистка также вступала на итоговом концерте, а скрипачка – писала собственные композиции на лаборатории арт-медиации. В Ханты-Мансийске музыкальные проекты реализуются при поддержке «Газпромнефть-Хантоса».
Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть»:
Kustendorf CLASSIC – это больше, чем фестиваль классической музыки. Прежде всего, это новые возможности для талантливых молодых людей – возможности выступить на одной сцене с мэтрами музыкального искусства, сделать важный шаг в развитии своей карьеры, вдохновиться и заявить о себе как о серьезном большом исполнителе. Kustendorf CLASSIC стирает границы – представить на суд экспертного жюри свое мастерство могут ребята из самых разных регионов.
Юрий Розум, народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных:
Во все времена музыка была и остается созидающей и объединяющей силой. Уже который год она собирает талантливых исполнителей в этнографической деревне Дрвенград – само место вдохновляет на творчество. Чтобы попасть сюда, многие молодые ребята проходят большой путь: музыкальные мастерские, лаборатории арт-медиации, мастер-классы, отчетные концерты, которые уже более 10 лет мы организовываем вместе с «Родными городами». Сцена Kustendorf CLASSIC помогает нашим воспитанникам показать свои лучшие качества, обменяться опытом и сформировать по-настоящему высокие профессиональные ориентиры.
Сергей Фёдоров, генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса»:
Kustendorf CLASSIC – это отличная возможность для молодых музыкантов продемонстрировать свой талант, обменяться опытом и получить наставления от признанных мастеров. В этом году наш регион представят сразу две исполнительницы: Юлия Аношкина и Милана Лисина, что подтверждает высокий уровень подготовки в учреждениях культуры Югры. Для молодых талантов участие в фестивале станет важной ступенью в творческой карьере, и наше предприятие, в свою очередь, содействует этому, создавая благоприятную среду в регионе для их развития.
СПРАВКА
«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее задачей является повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и собственные проекты в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.
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