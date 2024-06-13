В Югре 14 июня юристы в рамках акции «Правомобиль» бесплатно проконсультируют жителей отдаленных поселений
Завтра, 14 июня, нотариусы Югры при поддержке адвокатов и представителей Прокуратуры округа организуют просветительскую акцию – автопробег «Правомобиль», в рамках которой окажут бесплатную юридическую помощь жителям отдаленных населенных пунктов.
Совет молодежи Нотариальной палаты Югры поддержал всероссийскую акцию – автопробег «Правомобиль». Мероприятие проходит в июне-июле по инициативе Совета молодых нотариусов Федеральной нотариальной палаты.
Нотариусы, адвокаты и представители Прокуратуры региона посетят труднодоступные и отдаленные населенные пункты, где, как правило, нет квалифицированных юристов. Запланировано пять маршрутов автопробега - по Ханты-Мансийскому, Нижневартовскому, Нефтеюганскому, Сургутскому районам.
В Ханты-Мансийском районе жители села Батово в день проведения акции – 14 июня - смогут бесплатно проконсультироваться у юристов в сельском доме культуры (Центральная, 42) с 11 до 12 часов, а с 13 до 14 часов участники акции будут принимать граждан с правовыми проблемами, требующими квалифицированной помощи юриста, в поселке Бобровский, в здании дома культуры «Строитель» (Юбилейная, 15).
В Нефтеюганском районе участники автопробега посетят поселок Сентябрьский, где с 11 до 12 часов будут готовы проконсультировать граждан в здании сельской администрации (дом 10), а с 12:30 до 13:30 – жителей поселка Куть-Ях, в здании сельской администрации (д. 6а).
В Сургутском районе команда юристов с целью оказания правовой помощи жителям планирует посетить два населенных пункта: с 11 до 12 часов – деревню Лямина (здание сельской администрации, ул. Лесная, д.38, каб. 21), с 13 до 14 часов – село Сытомино (здание сельской администрации, ул.Комсомольская, 9).
Две группы в рамках автопробега посетят Нижневартовский район.
Первая группа юристов, которая выедет в Нижневартовский район, проведет прием граждан с 12 до 13 часов в поселке Ваховск (здание сельской администрации (ул. Геологов, 15).
Вторая группа юристов из Нижневартовского района в рамках акции направится из Покачей в поселок Аган, где в здании Дома культуры (ул.Новая, 16) планирует принять граждан и оказать им бесплатную юридическую помощь с 12 до 13 часов.
«В отдаленных населенных пунктах, как правило, нет ни нотариусов или адвокатов, ни других юристов. Люди из-за низких доходов лишены возможности часто выезжать в районный центр с целью получения квалифицированной юридической помощи и консультаций у специалистов. По телефону, бывает, не всегда удается у специалистов получить подробную консультацию по частному вопросу. Из-за этого жители нередко становятся жертвами мошенничества или коррупционных схем. Уверена, выезды юристов в отдаленные и малочисленные населенные пункты в рамках выездных акций способны хотя бы частично решить эту проблем», - отметила Президент Нотариальной палаты Югры Христина Иконник.
КСТАТИ. В Югре в последние годы нотариусы периодически выезжают в труднодоступные и отдаленные населенные пункты округа для совершения нотариальных действий по ранее составленному графику, а также по поступаемым в местные администрации заявкам от жителей поселков. С данным графиком можно ознакомиться на сайте Нотариальной палаты Югры.
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