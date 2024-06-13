Открылся набор волонтёров на форум «Амур» линейки Росмолодёжь.События

11 июня стартовал набор волонтёров на масштабное молодёжное бизнес-событие этого года – форум молодых предпринимателей «Амур» линейки Росмолодёжь.События. Форум пройдёт в Хабаровском крае с 13 по 23 августа 2024 года. Основной темой форума станет социальное предпринимательство.