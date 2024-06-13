Мансийская газета «Луима сэрипос» отметила 35-летний юбилей
Седьмого июня в офисе музея «Торум Маа» в честь 35-летнего юбилея окружной газеты «Луима сэрипос» («Утренняя звезда») состоялись «Этнографические посиделки «Утренняя заря «Летописцы. История. Судьбы».
Вот уже много лет журналисты окружной газеты на мансийском языке всесторонне освещают события общественной и культурной жизни Югры, поднимают вопросы сохранения и развития языков и культуры обских угров, а также проблемы, связанные с развитием коренных этносов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Небольшой коллектив окружной газеты старается передать социальный опыт и традиционные знания следующим поколениям.
11 февраля 1989 года в редакции окружной газеты «Ханты ясанг» вышел первый номер газеты «Луима сэрипос», а 12 декабря 1991 года решением Совета народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа было принято решение о создании «Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
Во время торжественного юбилейного вечера окружной газеты «Луима сэрипос» заместитель главного редактора Галина Кондина рассказала участникам и гостям мероприятия о работе информационного издания на мансийском языке. За 35 лет редакцией было проведено много различных мероприятий и творческих встреч с читателями. Сегодня газету «Луима сэрипос» можно почитать на сайте «Ханты Манси Мир» на родном мансийском и русском языках. Также с некоторых пор журналистские тексты можно прослушать на мансийском языке в аудиозаписях.
После выступления заместителя главного редактора газеты «Луима сэрипос» Галины Кондиной перед участниками и гостями юбилейного мероприятия выступил заместитель председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры Еремей Данилович Айпин. Приветствуя журналистов, он сказал: «Уважаемые друзья, сердечно поздравляем вас с 35-летием! Спасибо вам за неизменно творческий труд, желание созидать и сохранять языки коренных малочисленных народов Севера. Пусть все ваши мечты и планы станут реальностью. Желаю вам крепкого сибирского здоровья, семейного счастья и успехов в вашей нелёгкой журналистской работе!»
Для приветственного слова и поздравления сотрудников газеты «Луима сэрипос» («Утренняя звезда») была приглашена главный редактор окружной газеты «Ханты ясанг» («Хантыйское слово») Мария Кузьминична Волдина – известная поэтесса и сказительница, почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, член Союза писателей России и член Союза журналистов России. Поприветствовав юбиляров, она отметила, что, начиная с 1989 по 1991 годы, ей пришлось приложить немало усилий, чтобы в Ханты-Мансийском автономном округе наряду с хантыйской газетой «Ханты ясанг» («Хантыйское слово») появилось другое средство массовой информации на мансийском языке. И, наконец, в декабре 1991 окружная власть одобрило предложение по созданию «Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Заканчивая речь, Мария Кузьминична от души поздравила всех своих коллег-журналистов с их замечательным юбилеем.
В завершение мероприятия заместитель директора Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Майя Есина поприветствовала сотрудников газеты «Луима сэрипос» тёплыми словами: «Уважаемые коллеги, друзья! 35 лет – немного и немало. Мы, несомненно, гордимся вашим общественно-политическим информационным изданием на мансийском языке. Кроме того, вы переводите статьи на русский язык, а с некоторого времени стали и озвучивать авторские материале, благодаря чему, сегодня можно и послушать журналистские материалы в аудиозаписях на родном мансийском языке. Для ваших читателей вы проделываете очень большую работу. Спасибо вам за творческий подход в работе! Желаем вам удачи, здоровья и всего наилучшего в вашей повседневной работе!»
После приветственного слова он отметила журналистов заслуженными наградами от правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Заместителю главного редактора Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Галине Кондиной было присвоено почётное звание «Лауреата премии «За развитие культуры малочисленных народов Севера», ответственному секретарю Валентине Узель вручили «Почётную грамоту» губернатора Югры, редактору газеты «Луима сэрипос» Тамаре Меровой – «Благодарность» губернатора Югры, редактора Людмилу Теткину наградили «Почётной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», старшему корреспонденту Светлане Ромбандеевой от главы города Ханты-Мансийска вручили «Почётную грамоту» и техническому редактору Василию Мехнину объявили «Благодарность» от имени главы города Ханты-Мансийска.
Сегодня гости юбилейного мероприятия благодарили и от всей души поздравляли журналистов единственной в мире национальной газеты на мансийском языке. Журналисты окружной газеты «Ханты ясанг» в этот торжественный час с огромным удовольствием поздравили своих коллег, пожелали не останавливаться на достигнутом, идти в ногу с цифровым временем!
Владимир Енов